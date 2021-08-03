Брат на брата: конфликт из-за алкоголя закончился в Тульской области смертью Фото: Алексей ФОКИН

В июне 2021 года в квартире одного из домов в поселке Мирный Ефремовского района между нетрезвыми 49-летним обвиняемым и его 51-летним братом произошел конфликт из-за того, что последний спрятал алкоголь. В результате ссоры младший нанес старшему множество ударов по голове и телу деревянной доской. В результате от полученных травм потерпевший скончался в последствии в медицинском учреждении.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Уголовное дело направлено в суд.