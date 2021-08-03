Жительница Тульской области осуждена за избиение полицейского Фото: Алексей ФОКИН

В один из апрельских вечеров ранее судимая 38-летняя жительница города Донского в компании друзей устроила пикник с разведением костра и выпивкой на территории среднеобразовательной школы, расположенной по улице Октябрьской. На требование прибывших на место сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок она нанесла одному из стражей порядка множественные удары кулаком в голову.

Теперь женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти — и приговорена к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.