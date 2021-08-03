Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 16:08

Жительница Тульской области осуждена за избиение полицейского

Донской городской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Тульской области осуждена за избиение полицейского

Жительница Тульской области осуждена за избиение полицейского

Фото: Алексей ФОКИН

В один из апрельских вечеров ранее судимая 38-летняя жительница города Донского в компании друзей устроила пикник с разведением костра и выпивкой на территории среднеобразовательной школы, расположенной по улице Октябрьской. На требование прибывших на место сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок она нанесла одному из стражей порядка множественные удары кулаком в голову.

Теперь женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти — и приговорена к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.