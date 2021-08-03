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Общество3 августа 2021 15:30

Полиция задержала зачинщика июльской массовой драки в Волово

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия от конца июля
Игорь КОПЫТОВ
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Полиция задержала зачинщика июльской массовой драки в Волово

Полиция задержала зачинщика июльской массовой драки в Волово

Фото: Алексей ФОКИН

Так, установленаи причастность к хулиганским действиям неработающего и ранее судимого 23-летнего жителя Узловой. Он уже задержан.

Напомним, массовая уличная драка произошла в поселке Волово 22 июля. Ее участниками стали местные жители и компания из Узловой. Предположительно, причиной конфликта стал любовный треугольник - воловчанин увел девушку у узловчанина. Последний пытался вернуть ее обратно.

Полицейские продолжают выяснять детали происшествия и устанавливать степень участия других возможных фигурантов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ - хулиганство.