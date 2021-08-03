Полиция задержала зачинщика июльской массовой драки в Волово Фото: Алексей ФОКИН

Так, установленаи причастность к хулиганским действиям неработающего и ранее судимого 23-летнего жителя Узловой. Он уже задержан.

Напомним, массовая уличная драка произошла в поселке Волово 22 июля. Ее участниками стали местные жители и компания из Узловой. Предположительно, причиной конфликта стал любовный треугольник - воловчанин увел девушку у узловчанина. Последний пытался вернуть ее обратно.

Полицейские продолжают выяснять детали происшествия и устанавливать степень участия других возможных фигурантов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ - хулиганство.