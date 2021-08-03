Фотографии с последствиями урагана выкладывают в соцсетях жители Алексина Тульской области Фото: соцсети

Так, ливень с ураганным ветром, который пронесся со 2 на 3 августа повлек падение несколько деревьев, которые перегородили дороги. Например, связывающую Соцгород с Петровским в районе воспитательной колонии на улице Макаренко, улицу Трудовые резервы рядом с корпусом маштехникума, проезжую часть по улице Армейская в микрорайоне Петровское. Еще два дерева упали на припаркованные автомобили на улице Пахомова, еще одно - на Мира. Также местные жители сообщали о падении толстых сучьев многолетних сосен в микрорайоне Соцгород на улице Баумана, в парке «Химик».

Были повреждены и провода - без электричества осталось не менее 15 сельских населенных пунктов.