Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт3 августа 2021 15:51

Тульский «Арсенал» заключил контракт с вратарем Антоном Коченковым

Экс-вратарь «Локомотива» стал игроком голкипером «Арсенала»
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульский «Арсенал» заключил контракт с вратарем Антоном Коченковым

Тульский «Арсенал» заключил контракт с вратарем Антоном Коченковым

Фото: соцсети

Подробности контракта 34-го летнего футболиста пока не разглашаются. Коченков является выпускником школы столичного «Локомотива». Всего за железнодорожников голкипер отыграл 27 матчей, девять из которых "на ноль".

Голкипер также выступал за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар», «Томь». Однако именно в составе железнодорожников он становился чемпионом России, троекратным обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.