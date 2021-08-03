Тульский «Арсенал» заключил контракт с вратарем Антоном Коченковым Фото: соцсети

Подробности контракта 34-го летнего футболиста пока не разглашаются. Коченков является выпускником школы столичного «Локомотива». Всего за железнодорожников голкипер отыграл 27 матчей, девять из которых "на ноль".

Голкипер также выступал за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар», «Томь». Однако именно в составе железнодорожников он становился чемпионом России, троекратным обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.