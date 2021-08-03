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Происшествия3 августа 2021 14:08

В Туле задержан мужчина, ограбивший ларек с мороженым

Полицейскими установили подозреваемого в совершении необычной кражи
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле задержан мужчина, ограбивший ларек с мороженым

В Туле задержан мужчина, ограбивший ларек с мороженым

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, рано утром злоумышленник разбил стекло одной из палаток и достал оттуда коробку со сладостями. Спрятав ее под машину, он не спешил скрываться, а прямо на месте принялся уплетать стаканчик пломбира. Незаконную дегустацию заметили жители ближайшей многоэтажки, снявшие все на мобильный телефон. Свидетели и сообщили о происшествии в полицию.

34-летний ранее судимый житель Тулы был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.