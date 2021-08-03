В Туле задержан мужчина, ограбивший ларек с мороженым Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, рано утром злоумышленник разбил стекло одной из палаток и достал оттуда коробку со сладостями. Спрятав ее под машину, он не спешил скрываться, а прямо на месте принялся уплетать стаканчик пломбира. Незаконную дегустацию заметили жители ближайшей многоэтажки, снявшие все на мобильный телефон. Свидетели и сообщили о происшествии в полицию.

34-летний ранее судимый житель Тулы был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.