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Общество3 августа 2021 13:46

Почти 600 человек в Тульской области к ответственности привлечены за нарушение пожарных норм

С июля месяца в регионе действует особый противопожарный режим
Игорь КОПЫТОВ
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Почти 600 человек в Тульской области к ответственности привлечены за нарушение пожарных норм

Почти 600 человек в Тульской области к ответственности привлечены за нарушение пожарных норм

Фото: Алексей ФОКИН

С начала года к административной ответственности за нарушение пожарных норм привлечены к ответственности около 600 физических, должностных и юридических лиц.

Принимаемые меры позволили снизить число техногенных пожаров на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в частности, в Тульской области для защиты от возгораний совершается опашка земель, но в Арсеньевском, Белевском, Одоевском и Узловском районах она еще не завершена.