Дело юного «нациста» из Новомосковска Тульской области передано в суд Фото: Алексей ФОКИН

Региональный следком завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Новомосковска.

По данным следствия, 6 мая 2021 года обвиняемый — на тот момент преступления ему не было 18 лет - со своим также несовершеннолетним приятелем встретился на улице города с двумя подростками. Действуя по предварительному сговору они избили оппонентов. При этом 13-летний злоумышленник несколько раз ударил кулаком в лицо одного из потерпевших и распылил содержимое перцового баллончика в лицо обоим, а тогда еще 17-летний обвиняемый угрожал им убийством, демонстрируя нож. При этом старший снимал происходящее на мобильный телефон, после чего взял нож и высказывал в адрес потерпевших угрозы убийством по мотивам идеологической ненависти.

Уголовное дело в отношении 18-летнего обвиняемого направлено в суд.