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Происшествия3 августа 2021 12:32

ДТП с двумя иномарками в Тульской области завершилось опрокидыванием одной из них

В аварии есть пострадавшие
Игорь КОПЫТОВ
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ДТП с двумя иномарками в Тульской области завершилось опрокидыванием одной из них

ДТП с двумя иномарками в Тульской области завершилось опрокидыванием одной из них

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 2 августа на 148-м километре автодороги «Каспий» М-4 «Дон» на территории Веневского района 45-летний мужчина за рулем Smart Forfour столкнулся с автомобилем Nissan Murano под управлением 52-летнего мужчины. После этого Nissan съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель Nissan получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен, а вот его 51-летняя пассажирка госпитализирована с различными травмами.