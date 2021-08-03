ДТП с двумя иномарками в Тульской области завершилось опрокидыванием одной из них Фото: материалы пресс-служб

Вечером 2 августа на 148-м километре автодороги «Каспий» М-4 «Дон» на территории Веневского района 45-летний мужчина за рулем Smart Forfour столкнулся с автомобилем Nissan Murano под управлением 52-летнего мужчины. После этого Nissan съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель Nissan получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен, а вот его 51-летняя пассажирка госпитализирована с различными травмами.