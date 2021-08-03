В Тульской области парнишка без прав верхом на мотоцикле врезался в шлагбаум Фото: материалы пресс-служб

2 августа в полвторого ночи на улице Карла Маркса города Ефремов 16-летний юноша без прав на управление, без защитной экипировки, управляя не зарегистрированным в установленном законом порядке мотоциклом «ИЖ Планета 5» на регулируемом железнодорожном переезде, проехал на красный свет и врезался в шлагбаум, перекрывающий дорогу.

В результате ДТП юный водитель госпитализирован с различными травмами.