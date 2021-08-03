Сегодня, 3 августа, с полудня в центре Тулы ограничат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН

3 августа из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на улице Революции с 12.00 до 14.00 без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам: № 2-к2 и № 4 по улице Революции, №№ 17, 23, 23-а и 23-в по улице Советской, №» 6, 8 и 10 по Денисовскому переулку. Среди «обезвоженных» окажется и тульский роддом.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.