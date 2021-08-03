Две москвички обокрали в Туле магазин модной одежды Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 12 октября 2020 года в дневное время две жительницы Московской области 28 и 32 лет, одна из которых ранее судима, находясь в ТЦ «МАКСИ» похитили из магазина «CROPP» семь вещей на общую сумму более 4 тысяч рублей.

Несмотря на то, что ущерб был возмещен в полном объеме, Пролетарский районный суд Тулы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору — назначил женщинам наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.