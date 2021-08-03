Вечером 2 августа в Туле на Косой Горе на остановке общественного транспорта погиб 42-летний мужчина Фото: соцсети

По имеющейся информации, находясь на ул. Максима Горького, мужчина сделал замечание слишком вызывающе ведущей себя компании из трех подростков. По другой версии он попросил уступить место на остановке товарищу с больной ногой. Так или иначе, один из молодых людей в ответ несколько раз ударил прохожего по лицу. После чего мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте происшествия.

На месте работали представители правоохранительных органов, вызванные очевидцами. Информации о задержанных пока не поступало. Видеоролики инцидента появились в соцсетях.