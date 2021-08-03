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Общество3 августа 2021 9:42

В Туле частично перекрыта улица Советская из-за ремонта трамвайных путей

Движение в центре затруднено
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле частично перекрыта улица Советская из-за ремонта трамвайных путей

В Туле частично перекрыта улица Советская из-за ремонта трамвайных путей

Фото: Алексей ФОКИН

На улице Советской в районе Центрального универмага стартовали работы по ремонту трамвайных путей. Соответственно перекрыто движение трамваев — теперь они ездят по измененной маршрутной схеме. Частично перекрыто и движение по автодороге, что создает некоторые трудности и для автомобилистов, ранее использовавших трамвайные пути в качестве дополнительной полосы.

Участок от улицы Коминтерна до улицы Фридриха Энгельса должен быть отремонтирован до 20 сентября.