В Туле частично перекрыта улица Советская из-за ремонта трамвайных путей Фото: Алексей ФОКИН

На улице Советской в районе Центрального универмага стартовали работы по ремонту трамвайных путей. Соответственно перекрыто движение трамваев — теперь они ездят по измененной маршрутной схеме. Частично перекрыто и движение по автодороге, что создает некоторые трудности и для автомобилистов, ранее использовавших трамвайные пути в качестве дополнительной полосы.

Участок от улицы Коминтерна до улицы Фридриха Энгельса должен быть отремонтирован до 20 сентября.