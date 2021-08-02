Где в Туле не будет света завтра, 3 августа: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 09:00 до 12:00 - Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (четн.), 25, 27, 33, 35, 37-а; пер. Привокзальный, 12, 14, 16;
с 09:00 до 16:00 - ул. Костычева 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16; ул. Серебровская 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Машинистов 6; ул. Болдина 10; ул. Некрасова 7; ул. Кирова 29; ул. Ложевая 125, 125-а, ул. Марата 31, 28; ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечетн.), 28-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (четн.), 1-а, 1-3 (нечетн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечетн.), 2-8, 8-а (четн.); ул. Р. Люксембург, 11-б;
с 09:00 до 17:00 - 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 4-28 (четн.), 3-25 (нечетн.); 23-й пр-зд, 3-24; ул. Косогорская 6, 6-а, 6-б, 33-47, 51-а;
с 13:00 до 16:00 - п. Лихвинка; 3-й Лихвинский пр-зд 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд 1-37; пр-зд Косой 1-19.