В минувший выходные в Тульской области задержан дорожный нарушитель-рецидивист Фото: Алексей ФОКИН

За период с 30 июля по 1 августа сотрудниками ГИБДД зафиксирован факт уголовно-наказуемого деяния, связанного с повторным управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Но еще трое попали под административное нарушение, сев за руль «подшофе» впервые.

Еще двое управляли транспортными средствами без прав, четверо — так и вовсе были за рулем без документов.

В целом за уик-энд зафиксированы 33 нарушения, ред которых вождение без использования ремня безопасности, с нарушением правил перевозки детей, управление транспортом без страхового полиса, с техническими неисправностями.