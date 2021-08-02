Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 августа 2021 16:41

Почти полмиллиона жителей Тульской области привиты первым компонентом вакцины против коронавируса

Показатель двух компонентов лишь незначительно меньше
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти полмиллиона жителей Тульской области привиты первым компонентом вакцины против коронавируса

Почти полмиллиона жителей Тульской области привиты первым компонентом вакцины против коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в Тульской области первым компонентом привиты 494320 человек, двумя компонентами — 353706. Прирост вакцинированных за последнюю неделю превысил 26 тысяч человек. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, 45 выездных бригад, 10 мобильных комплексов.

Таким образом, получается, что в целом по региону вакцинацией охвачено 70% необходимого объема населения, а в самой Туле привиты 80% от нужного объема горожан.