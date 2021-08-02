Почти полмиллиона жителей Тульской области привиты первым компонентом вакцины против коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в Тульской области первым компонентом привиты 494320 человек, двумя компонентами — 353706. Прирост вакцинированных за последнюю неделю превысил 26 тысяч человек. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, 45 выездных бригад, 10 мобильных комплексов.

Таким образом, получается, что в целом по региону вакцинацией охвачено 70% необходимого объема населения, а в самой Туле привиты 80% от нужного объема горожан.