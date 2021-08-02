Эпидпорог по ОРВИ в Тульской области превышен более, чем на четверть Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 4090 случаев заболевания ОРВИ, что на 26% выше эпидпорога. Однако по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение на 4%. В основном это касается заболеваемости среди взрослого населения.

Гораздо хуже на общем региональном фоне ситуация в областном центре. Так, в Туле выявлено 2050 случаев, что на 50% выше эпидпорога. При этом превышения наблюдаются как среди взрослых, так и детей.