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Здоровье2 августа 2021 15:55

В Тульской области свободны 228 коек в коронавирусных госпиталях

981 человек с Covid-19 находится на госпитализации
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области свободны 228 коек в коронавирусных госпиталях

В Тульской области свободны 228 коек в коронавирусных госпиталях

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в госпиталях Тульской области развернуты 1390 коек, из них 1244 оснащены кислородом. Скоро откроется госпиталь на базе Киреевской ЦРБ на 220 коек.

981 человек с Covid-19 находится на госпитализации. 37% - в тяжелом состоянии.

По лекарственному обеспечению имеется двухмесячный запас. В наличии около 8000 тест-систем для коронавируса.При этом, до конца августа запас экспресс-тестов для обнаружения коронавирусной инфекции будет увеличен до 25 тысяч.