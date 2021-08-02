В Тульской области свободны 228 коек в коронавирусных госпиталях Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в госпиталях Тульской области развернуты 1390 коек, из них 1244 оснащены кислородом. Скоро откроется госпиталь на базе Киреевской ЦРБ на 220 коек.

981 человек с Covid-19 находится на госпитализации. 37% - в тяжелом состоянии.

По лекарственному обеспечению имеется двухмесячный запас. В наличии около 8000 тест-систем для коронавируса.При этом, до конца августа запас экспресс-тестов для обнаружения коронавирусной инфекции будет увеличен до 25 тысяч.