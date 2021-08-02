В Тульской области племянник убил своего дядю Фото: Алексей ФОКИН

29 июня 2021 года, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в городе Богородицке с братом матери, 27-летний мужчина в ходе возникшей между ними ссоры стал жестоко избивать родственника.

От полученных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте.

Теперь дело на молодого человека по ч. 4 ст. 111 УК РФ с обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть, передано в суд.