В Тульской области иностранец хранил почти полкило наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

Донской городской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего иностранного гражданина.

Установлено, что действуя в составе организованной группы, в феврале 2021 года он приготовил к сбыту 254 закладки с наркотическим средством, которые хранил по месту своего временного проживания с целью сбыта на территории города. Однако продать их злоумышленник не смог, так как его деятельность была вовремя пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У наркодилера было изъято более 450 гр. наркотиков.

Теперь мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.