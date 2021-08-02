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Происшествия2 августа 2021 13:00

В ДТП под Тулой с участием двух иномарок пострадали двое мальчишек

Авария произошла воскресным утром
Игорь КОПЫТОВ
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В ДТП с участием двух иномарок пострадали двое мальчишек

В ДТП с участием двух иномарок пострадали двое мальчишек

Фото: материалы пресс-служб

1 августа в 10.50 на 9-м километре автодороги «Тула — Щекино — Ломинцево» на территории Щекинского района 40-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, не правился с управлением своим автомобилем Ford Focus и столкнулся с KIA Ceed. за рулем которого была 34-летняя автоледи. От удара KIA отбросило на стену гаража.

В результате ДТП пострадала водитель KIA и трое ее пассажиров — 31-летний мужчина и два мальчика, оному из которых два года, а второму не исполнилось и годика. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.