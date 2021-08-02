Нетрезвый водитель в Тульской области сбил стоявшую на обочине старушку Фото: материалы пресс-служб

30 июля в 19:00 на 150-м километре автодороги «Золотое кольцо» Веневского района, 36-летний мужчина за рулем Сhevrolet Niva совершил наезд на 79-летнюю женщину, по предварительной информации, шедшей по обочине.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.

Водитель же Chevrolet отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и теперь согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.