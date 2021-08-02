«Мобильный избиратель» - голосование по месту нахождения

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, могут подать заявления.
Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно как на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так и на выборах Губернатора Тульской области.
Единственное условие – необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
со 2 августа по 13 сентября 2021 года прикрепиться к участку для голосования можно:
- через портал «Госуслуги»;
- в территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковой избирательной комиссии (УИК).
Статистика использования механизма «Мобильный избиратель в Тульской области: На выборах Президента РФ в 2018 г.– 73 669, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ свыше 39 тыс.