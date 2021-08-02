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Происшествия2 августа 2021 12:47

«Гастролер» из Богородицка ограбил тульскую старушку

Подозреваемый уже задержан
Игорь КОПЫТОВ
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«Гастролер» из Богородицка ограбил тульскую старушку

«Гастролер» из Богородицка ограбил тульскую старушку

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой злоумышленника стала 72-летняя местная жительница. По предварительным данным, около дома на улице Штыковой грабитель набросился на нее и отобрал сумку с кошельком и мобильным телефоном.

Сотрудникам патрульно-постовой службы в Туле удалось обнаружить вероятного злоумышленника. В грабеже изобличен 23-летний неработающий ранее судимый житель Богородицкого района.

Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.