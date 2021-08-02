Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 11:14

Треть миллиона бюджетных рублей присвоила строительная фирма за невыполненные работы в Туле

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Треть миллиона бюджетных рублей присвоила строительная фирма за невыполненные работы в Туле

Треть миллиона бюджетных рублей присвоила строительная фирма за невыполненные работы в Туле

Фото: Алексей ФОКИН

Жители одного из многоквартирных домов по улице Макаренко в Туле пожаловались на некачественный ремонт дворовой территории. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью «СУ «Спецстрой» в рамках выполнения муниципального контракта по асфальтированию двора предъявило к оплате работы, которые не проводила на сумму свыше 313 тысяч рублей.

Теперь в отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере.