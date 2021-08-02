Треть миллиона бюджетных рублей присвоила строительная фирма за невыполненные работы в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Жители одного из многоквартирных домов по улице Макаренко в Туле пожаловались на некачественный ремонт дворовой территории. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью «СУ «Спецстрой» в рамках выполнения муниципального контракта по асфальтированию двора предъявило к оплате работы, которые не проводила на сумму свыше 313 тысяч рублей.

Теперь в отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере.