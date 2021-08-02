В Тульской области завершился чемпионат любительской хоккейной лиги Фото: материалы пресс-служб

Тульская любительская хоккейная лига была учреждена в октябре прошлого года. В дебютном сезоне приняли участие около 150 спортсменов из пяти муниципальных образований Тульской области. Команды были поделены на два дивизиона: «Любитель» и «Новичок» в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Всего было сыграно 68 игр. В дивизионе «Любитель» первое место завоевала команда «Арсеньево», в дивизионе «Новичок» победу одержала команда «Белев».

В грядущем сезоне участников должно стать еще больше — сейчас в регионе ведутся работы по монтажу 25 многофункциональных спортивных площадок с хоккейными бортами.