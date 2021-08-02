Бывшие игроки тульского «Арсенала» могут пополнить ряды московского «Торпедо»
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Так, столичное «Торпедо» может усилиться защитником тульского «Арсенала» Александром Денисовым, которого главный тренер оружейников не рассматривает как игрока основного состава.
Также в сферу интересов москвичей входит бывший защитник тульской команды Гиа Григалава. С ним не стали продлевать контракт по итогам прошлого сезона, и сейчас он тренируется с «Торпедо».
Не исключено, что контракт не подпишут ни с одним из этих защитников, так как у москвичей есть и другие варианты усиления.