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Спорт2 августа 2021 9:59

Бывшие игроки тульского «Арсенала» могут пополнить ряды московского «Торпедо»

По некоторым источникам, столичный клуб выбирает между бывшим и действующим защитниками красно-желтых
Игорь КОПЫТОВ
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Бывшие игроки тульского «Арсенала» могут пополнить ряды московского «Торпедо»

Бывшие игроки тульского «Арсенала» могут пополнить ряды московского «Торпедо»

Фото: соцсети

Так, столичное «Торпедо» может усилиться защитником тульского «Арсенала» Александром Денисовым, которого главный тренер оружейников не рассматривает как игрока основного состава.

Также в сферу интересов москвичей входит бывший защитник тульской команды Гиа Григалава. С ним не стали продлевать контракт по итогам прошлого сезона, и сейчас он тренируется с «Торпедо».

Не исключено, что контракт не подпишут ни с одним из этих защитников, так как у москвичей есть и другие варианты усиления.