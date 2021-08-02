По тысяче рублей за гектар: в Тульской области оштрафован фермер, забросивший земли Фото: Алексей ФОКИН

В ходе одной из проверок Россельхознадзором в Веневском районе были обнаружены заброшенные земли сельскохозяйственного назначения площадью 49,9 гектара, принадлежавшие одному из местных фермеров. Предприниматель занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Только вот поля свои он забросил - участок был покрыт сухой многолетней сорной растительностью. Местами выросли деревья выше двух метров. Следов расчистки участка и первичной обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур или заготовки сена, выпаса скота на вышеуказанном участке не было обнаружено.

Управлением Россельхознадзора фермер привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.