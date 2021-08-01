Сердобольный туляк совершил ложный вызов полиции из-за несчастного прохожего Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сердобольный прохожий, пребывавший в нетрезвом состоянии, заметил на остановке печального и не менее пьяного мужчину и, поговорив с ним, вызвал для своего нового знакомого скорую помощь и ГИБДД. Все потому, что этот мужчина на вопрос о причинах грусти сообщил, что упал с мотоцикла и ему очень плохо.

Правда, когда прибывшие сотрудники дорожной полиции попытались выяснить, как и когда произошло ДТП, "мотоциклист", пожав плечами, заявил, что ничего не помнит и не понимает о чем речь.

Так что этот вызов, скорее всего, будет квалифицирован как ложный, а ГИБДД предстоит выяснить, когда и как произошло ДТП и было ли оно вообще.