Бюст Александра II торжественно открыли в Белеве Фото: материалы пресс-служб

31 июля рядом с Белевским краеведческим музеем состоялось торжественное открытие бюста императора Александра II. Идея установки этого памятника исходила от Белевского художественно-краеведческого музея им. П.В. Жуковского и Общественного совета Белевского района.

Открытие этого бюста связано с тем, что теперь Белев входит в важный федеральный проект — «Императорские маршруты России».

Сегодня Белев, являющийся малым историческим городом,привлекает немало внимания, а работа по возрождению исторического ядра города продолжится в рамках программы социально-экономического развития Тульской области до 2026 года.