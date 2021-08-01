В Туле из-за жары бесплатно раздают питьевую воду
Фото: Алексей ФОКИН
1 августа в Тулу снова пришла жара, уже сейчас температура воздуха поднялась выше +27 градусов, а в течение дня обещают и до +33 градусов тепла, поэтому в Туле по поручению городской администрации организована бесплатная раздача питьевой воды.
Получить воду туляки могут в киосках по продаже кваса по следующим адресам:
Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.