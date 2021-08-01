Почти 2,5 миллиона рублей потеряли туляки за сутки из-за мошенников
Фото: Алексей ФОКИН
16 жителей Тульской области потеряли за сутки в общей сложности 2 млн 492 тысячи рублей из-за мошенников, об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
Причем все потерпевшие знали методах обмана из СМИ, но все равно поддались на уловки. По фактам мошенничеств в полиции сейчас ведутся процессуальные проверки.
Напомним, если вам звонят по телефону и под различными предлогами просят:
- сообщить реквизиты банковских карт,
- перевести деньги за какие-либо товары или услуги,
- перечислить средства на так называемый «защищённый счёт»,
Этого делать нельзя ни в коем случае!
Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.
А услуга перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета» в финансово-кредитных организациях не предусмотрена!
Отмечается, что часто такие звонки делают с использованием технологии IP-телефонии: это позволяет совершать так называемую «подмену номеров». в результате у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств. Так что стоит быть очень внимательными к тому, что вам говорит собеседник не надеясь только на определитель номера.