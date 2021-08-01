Туляк нашел заготовки патронных гильз на Восточном обводе Фото: соцсети

На обочине Восточного обвода оказались рассыпаны заготовки для гильз, об этом написал в одной из тульских групп в соцсетях туляк, который и обнаружил эти заготовки. Мужчина предположил, что гильзы просыпали при перевозке от Оборонного завода или, наоборот, к нему.

Впрочем, хотя находка и необычная, куда больше автора поста обеспокоило, что эти заготовки, представляющие собой острые кусочки металла, которые грозят повреждениями шинам проезжающих автомобилей.