Подросток из Алексина обокрал женщину в туалете на заправке Фото: Алексей ФОКИН

36-летняя жительница Алексина обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее сумки, которую потерпевшая оставила без присмотра в туалетной комнате автозаправочной станции, пропали телефон и две банковских карты.

Сотрудники полиции быстро нашли похитителя: им оказался 16-летний парень, который учится в местном техникуме. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть, где подросток признался в содеянном. Все похищенное изъяли и вернули владелице.

Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.