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Происшествия31 июля 2021 18:03

Подросток из Алексина обокрал женщину в туалете на заправке

Он вытащил из чужой сумки телефон и две банковских карты
Источник:kp.ru
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Подросток из Алексина обокрал женщину в туалете на заправке

Подросток из Алексина обокрал женщину в туалете на заправке

Фото: Алексей ФОКИН

36-летняя жительница Алексина обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее сумки, которую потерпевшая оставила без присмотра в туалетной комнате автозаправочной станции, пропали телефон и две банковских карты.

Сотрудники полиции быстро нашли похитителя: им оказался 16-летний парень, который учится в местном техникуме. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть, где подросток признался в содеянном. Все похищенное изъяли и вернули владелице.

Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.