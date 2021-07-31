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Происшествия31 июля 2021 16:03

Житель Тульской области устраивался на работу в плавский УФСИН по поддельному диплому

Теперь он находится под следствием, уголовное дело уже передали в суд
Источник:kp.ru
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Житель Тульской области устраивался на работу в плавский УФСИН по поддельному диплому

Житель Тульской области устраивался на работу в плавский УФСИН по поддельному диплому

Фото: Алексей ФОКИН

Следователи Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тепло-Огаревского района, который обвиняется в использовании подложного документа.

Как установило следствие, мужчина, пытавшийся устроиться на работу в учреждение уголовно-исполнительной системы РФ в Плавском районе, предъявил поддельный диплом о высшем образовании, который купил через своего знакомого.

Сотрудники УФСИН при проверке кандидата на службу быстро выявили подделку и незадачливый кандидат оказался под следствием.