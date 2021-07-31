Житель Тульской области устраивался на работу в плавский УФСИН по поддельному диплому Фото: Алексей ФОКИН

Следователи Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тепло-Огаревского района, который обвиняется в использовании подложного документа.

Как установило следствие, мужчина, пытавшийся устроиться на работу в учреждение уголовно-исполнительной системы РФ в Плавском районе, предъявил поддельный диплом о высшем образовании, который купил через своего знакомого.

Сотрудники УФСИН при проверке кандидата на службу быстро выявили подделку и незадачливый кандидат оказался под следствием.