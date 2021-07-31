Программа переселения из аварийного жилья в Тульской области завершится досрочно Фото: Алексей ФОКИН

Программа переселения из аварийного жилья в Тульской области завершится в 2023 году, при том, что по планам это должно было произойти только в 2025 году. Об этом стало известно на заседании Совета Общественной палаты региона.

Ускорить процесс переселения удастся благодаря договоренности между министерством строительства области и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Отмечается, что по данной программе планируется расселить 5,2 тысячи человек из 102,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 12 муниципальных образованиях. При этом 5 из МО уже успешно завершили переселение.

В рамках программы продолжается строительство новых домов. Так, два многоквартирных дома строятся в Новомосковске и еще 7 стоят в планах на 2021-2022 годы. Кроме того, по 1 многоквартирному дому построят в Щекино, Суворовском районе и Ясногорске, два — в Богородицке. А в 2022 году планируется переселить весь аварийный фонд поселка Бородинский Киреевского района, дома в Суворовском районе, городе Донском и Щекино.

Помимо этого, за счет средств области ведется переселение домов, находящихся в критическом состоянии, но не вошедших в федеральную программу