В Туле начался ремонт трамвайных путей на Красном Перекопе Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 31 июля, масштабные работы по ремонту трамвайных путей начались в Туле на трамвайном разворотном кольце на Красном Перекопе. Реновация продлится месяц, с 31 июля по 31 августа.

Сегодня здесь начали демонтаж путей, планируется заменить рельсошпальную решетку и асфальт, а также по просьбе жителей объединят трамвайную и автобусную остановки для удобства ожидания - это коснется автобусного маршрута №55.

Чтобы снизить негативное влияние ремонта на возможность добираться общественным транспортом, администрация Тулы увеличит число автобусов:

Кроме того, напомним, второй участок трамвайных путей, на улице Советской, начнут ремонтировать с 3 августа и продлятся работы до 20 сентября на участке от улицы Фридриха Энгельса до улицы Коминтерна.

На время работ на участке улица Кауля – улица Михеева изменят маршруты трамваев № 11, 12, 13.