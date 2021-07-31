Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:0 Фото: материалы пресс-служб

30 июля, на центральном стадионе «Арсенал» в Туле состоялся матч 2 тура Российской Премьер-Лиги. В этот раз туляки играли с казанским «Рубином».

К великому огорчению болельщиков, матч окончился со счетом 3:0 в пользу «Рубина». Это уже 13-е поражение «Арсенала» подряд в целом и десятое - в столкновениях с казанской командой.

Все три мяча матча игроки «Рубин» забили в первом тайме, во втором просто сохраняя преимущество. Голы забивали: Хван Им Бом, Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия.

В следующем туре РПЛ «Арсенал» — с «Крыльями Советов» (7 августа).