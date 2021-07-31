Тульские болельщики поддержали олимпийских спортсменов России

Три десятка туляков - от детей до взрослых - внесли свой вклад в проект #10ПесенЧемпионов и записали свое пожелание удачи для российской олимпийской сборной, которое стало частью итогового клипа, снятого по инициативе Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК).

Этот флешмоб проходит в поддержку российских спортсменов, участвующих в XXXII летних Олимпийских играх в Токио и лишенных как поддержки зрителей с трибун из-за пандемических ограничений, так и возможности использовать государственную символику страны - флаг, герб и гимн.

Всего в этом проекте приняли участие тысячи жителей России, превратившие его в настоящий музыкальный флэшмоб. В рамках проекта сняли 10 видеороликов: болельщики со всей России, от Архангельска до Владикавказа, от Владивостока до Калининграда, исполняют любимые песни наших олимпийцев.

Посмотреть видео можно на официальном канале проекта #МузыкаВместе.