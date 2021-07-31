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Происшествия31 июля 2021 12:06

Два жителя Новомосковска за день украли 4 ванны и тележку

Все украденное они планировали сдать как лом черного металла
Источник:kp.ru
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Два жителя Новомосковска за день украли 4 ванны и тележку

Два жителя Новомосковска за день украли 4 ванны и тележку

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске два местных жителя были осуждены на 300 часов обязательных работ каждому за кражу чугунных ванн и тележки.

Суд установил, что 6 апреля 2021 года пьяные обвиняемые проникли на территорию товарищества «Залесное 3» под Новомосковском и украли 3 металлические ванны общим весом 90 кг. Так как ванны были ценны для владельца как лом черного металла, ущерб составил 2 205 рублей.

В тот же день новомосковцы совершили вторую кражу уже с другого участка: они унесли металлическую ванну и самодельную садовую тележку, также ценные как черный лом, общим весом 40 кг и стоимостью 980 рублей.

После оглашения приговора суда и до вступления его в законную силу оба виновных были оставлены под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.