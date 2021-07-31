Музей Крылова приглашает туляков на мастер-класс «Ежик» Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 31 июля, для туляков пройдет очередной летний мастер-класс в музее П.Н. Крылова. В рамках творческой мастерской «Ежик» участники создадут декоративное панно, используя элементы флористики, крупы и семечки.

Кроме того, в ходе мастер-класса им расскажут об особенностях поведения и жизни ежей в Тульской области.

Мастер-класс пройдет два раза за сегодняшний день - в 12:00 и в 14:00.

Записаться на мастер-класс желательно заранее по телефону 41-04-60, стоимость участия 100 рублей, все материалы предоставляются.