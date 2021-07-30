Деревья вернутся в центр Тулы. Но в кадках Фото: соцсети

После того как вариант озеленения проспекта Ленина на участке от улицы Советской до улицы Каминского цветочными композициями вместо деревьев вызвал широкий резонанс и возмущение со стороны туляков, решено разработать новую концепцию озеленения.

По данным чиновников городской администрации, деревья плохо приживались. На состояние саженцев влиял высокий уровень загазованности, а также противогололедные реагенты, щедро рассыпаемые по тротуарам. Поэтому рассматривается возможность размещения переносных кашпо с деревьями декоративно-лиственных пород. По мнению специалистов, это должны быть растения нашей полосы.