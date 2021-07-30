Компания «Дикси-Юг» в Туле будет оштрафована за невакцинированных сотрудников Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Компании «Дикси-Юг» грозит крупный штраф за не прошедших вакцинацию сотрудников. Факт был выявлен в ходе проводившейся с 24 по 30 июля проверки соблюдения противоэпидемических мер на предприятиях региона.

Так, санитарные врачи проверили одно предприятие пищеперерабатывающей промышленности, пять объектов общепита и 14 магазинов. Теперь выявленному нарушителю может грозить и приостановка деятельности, однако пока Роспотребнадзор требует наказания в виде штрафа. Его сумма составляет от 200 до 500 тысяч рублей.