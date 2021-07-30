Еще три пляжа в Тульской области одобрены для купания специалистами Роспотребнадзора Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор одобрил еще три места для купания в Тульской области по итогам проверки качества воды и почвы. Это пляж «Бибигон» на пруду села Малаховское Заокского района, возле деревни Дворяниново, пляж «Велегож парк» на пруду в МО Страховское Заокского района южнее деревни Скрипово, зона отдыха на Упе села Нарышкино Тепло-Огаревского района.

Теперь одобренных различными ведомствами рекреационных зон в регионе стало 33.