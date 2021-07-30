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Происшествия30 июля 2021 17:20

В Тульской области задержан экстремист, напавший с ножом на девушку

Мужчина только недавно освободился из мест заключения
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержан экстремист, напавший с ножом на девушку

В Тульской области задержан экстремист, напавший с ножом на девушку

Фото: Алексей ФОКИН

По сообщениям в соцсетях в Новомосковске за нападение на девушку с ножом задержан местный житель.

При установлении личности выяснилось, что парень был неоднократно судим, в том числе и за призыв к убийству чиновников и силовиков. Кроме того, в подростковые годы он поджигал здание администрации, осквернял могилы усопших, занимался вандализмом, за что получил свой первый срок. В феврале 2021 года он освободился из мест лишения свободы.

Отмечается, что в ходе обыска дома у новомосковца были обнаружены самодельные патроны.