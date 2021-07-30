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Происшествия30 июля 2021 15:45

Студентка из Тульской области отдала геймеру-мошеннику более ста тысяч рублей

Полицейские в очередной раз просят граждан быть бдительными при общении с неизвестными в сети
Игорь КОПЫТОВ
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Студентка из Тульской области отдала геймеру-мошеннику более ста тысяч рублей

Студентка из Тульской области отдала геймеру-мошеннику более ста тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Накануне жертвой мошенничества стала студентка из Узловой. Она внесла предоплату и залог за помощь в развитии аккаунта в сетевой игре, цель которой – развитие персонажей с помощью различных предметов, в том числе платных. Девушка перевела неизвестному 105 тысяч рублей, часть из которых тот обещал вернуть, если заказчица будет недовольна результатом. Однако сразу после совершения транзакции собеседник прекратил всякое общение, а действий с аккаунтом не происходило.

Поняв, что стала жертвой мошенников, узловчанка обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, поиск злоумышленника ведется.