Студентка из Тульской области отдала геймеру-мошеннику более ста тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Накануне жертвой мошенничества стала студентка из Узловой. Она внесла предоплату и залог за помощь в развитии аккаунта в сетевой игре, цель которой – развитие персонажей с помощью различных предметов, в том числе платных. Девушка перевела неизвестному 105 тысяч рублей, часть из которых тот обещал вернуть, если заказчица будет недовольна результатом. Однако сразу после совершения транзакции собеседник прекратил всякое общение, а действий с аккаунтом не происходило.

Поняв, что стала жертвой мошенников, узловчанка обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, поиск злоумышленника ведется.