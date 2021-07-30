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Происшествия30 июля 2021 14:50

Тульской таможней заведено уголовное дело на подставного директора одной из организаций

Дело открыто по факту незаконного образования юридического лица
Игорь КОПЫТОВ
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Тульской таможней заведено уголовное дело на подставного директора одной из организаций

Тульской таможней заведено уголовное дело на подставного директора одной из организаций

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в ходе проверки было установлено, что в сентябре 2020 года 45-летний туляк предоставил свой паспорт для регистрации в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц. При этом по факту он не осуществлял управление организацией и не принимал никакого участия в ее деятельности.

Теперь его ждет штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок согласно ч. 1 с. 173.1 УК РФ.