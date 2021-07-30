Житель Киреевская тульской области колесил на машине с фальшивыми правами Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 13 мая 2021 года житель Киреевска предъявил сотрудникам автодорожной инспекции подложное водительское удостоверение, приобретенное им еще в 2013 году за 1,5 тысячи рублей. Фальшивка был распознана.

В отношении 66-летнего мужчины было заведено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо подложного документа. В последствии суд приговорил его к четырем месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.