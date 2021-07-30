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Общество30 июля 2021 13:38

По улицам Новомосковска Тульской области бегает лиса

Животное заметили местные жители
Игорь КОПЫТОВ
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По улицам Новомосковска Тульской области бегает лиса

По улицам Новомосковска Тульской области бегает лиса

Фото: соцсети

В Новомосковске на улице Кукунина в районе гостиницы «Теремок» к частным домам из леса выбежала маленькая лиса. Животное сначала гуляло возле деревьев, а затем разлеглось на заасфальтированной площадке возле одного из коттеджей. Об этом факте очевидцы опубликовали в социальных сетях видеоролик.

В комментариях жители Новомосковска отмечают, что лиса выглядит болезненно. Однако такой вид животные могут приобретать после линьки, вызванной сильной жарой.